الزامل: من المؤسف تكبد النصر 11 مليونًا بسبب آل سالم

المواطن - مروة نبيل

علق الإعلامي الرياضي عبدالكريم الزامل، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على العقوبة التي وقّعها مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد نادي النصر بسبب لاعبه السابق عبدالله آل سالم.

خطأ النصر:

وقال: “من المؤسف أن يتكبد النصر مبلغ يزيد على 11 مليون ريال في قضية اللاعب عبدالله آل سالم ونادي الفيحاء؛ بسبب إلغاء إدارة النصر التي يرأسها قانوني هو الدكتور صفون السويكت في قضية كانت واضحة بسبب تفعيل بند الشراء من قبل المدير التنفيذي السابق أحمد البريكي”.

وتابع: “كان يمكن تفادي ذلك بالتفاهم مع اللاعب مباشرة إما باستمراره أو إعارته لنادٍ آخر يتحمل جزء من رواتبه.. مثله مثل بقية اللاعبين الذين لم يثبتوا نجاحهم وبالتالي تسديد عقده على مدى ثلاث سنوات بدلًا من تسديده خلال شهر من تاريخ القرار وعليه غرامات وأتعاب تقارب المليونين..!”.

وأضاف: “كنا نأمل خيرًا في وجود القانونيين في الأندية إلا أن تلك الحادثة وما أعقبها من التعاقد مع اللاعب عبدالعزيز الدوسري الذي بقى سنوات يتدرب في الملعب الرديف بنادي الهلال بمبلغ يقارب الخمسة ملايين إلا مؤشر غير جيد على استمرار الهدر الذي عانى منه النادي كثيرًا في المواسم الأخيرة!”.

واختتم الزامل تغريداته قائلًا: “والشيء بالشيء يذكر لا أعرف من اختار النصر كمحكم في هذه القضية، وإن كنت أشك أن يكون أجنبيًّا بسبب المبلغ الذي حُكم به للاعب وعدم خصم مبلغ تعاقد نادي الاتفاق معه وهو ما تعمل به محكمة كاس في أحكامها المماثلة!”.

أزمة عبدالله آل سالم:

وكان محامي عبدالله آل سالم قد رفع قضية ضد النصر لدى لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما قام العالمي باستعارته في يناير 2019 لمدة 6 أشهر من الفيحاء، ثم تم شراء عقده في الصيف الماضي.

وقررت إدارة نادي النصر بعد ذلك، التخلص من عبدالله آل سالم واعتبار اتفاقية شراء عقده من صفوف الفيحاء بـ3 ملايين ريال، غير ملزمة.

وحكمت لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لصالح الفيحاء ورفضت طلب النصر إسقاط حقه في تفعيل بند شراء عبدالله آل سالم، ومنحت اللاعب الحق في التوقيع لأي نادٍ في صفقة انتقال حر خلال يناير الماضي.

يُذكر أن عبدالله آل سالم كان قد وقع خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية عقود انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.

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