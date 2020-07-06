السومة وخربين ضمن أساطير سوريا في أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الاثنين، الضوء على أبرز 5 لاعبين من سوريا في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

سوريون تألقوا في آسيا

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن الاستفتاء على أفضل لاعب من سوريا في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا بدأ من اليوم وسيستمر حتى الأحد المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري.

ويتنافس على أساطير سوريا في تاريخ دوري أبطال آسيا كل من؛ مهاجم الأهلي عمر السومة، نجم الهلال عمر خربين، جهاد الحسين الذي تألق مع الكرامة والتعاون، نجم الكرامة عاطف جنيات ونجم العربي الكويتي فراس الخطيف.

عمر السومة

وتحدث الاتحاد القاري عن مهاجم الأهلي قائلًا: “في سن 31 عامًا حقق عمر السومة العديد من الإنجازات في دوري أبطال آسيا، وكان ظهوره الأول على المستوى القاري مع نادي القادسية الكويتي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث سجل 7 أهداف في نسخة عام 2014 وساهم في التتويج بلقب البطولة”.

وانتقل السومة بعد ذلك إلى النادي الأهلي، حيث سجل في دوري أبطال آسيا حتى الآن 18 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا في 24 مباراة خلال 4 نسخ من البطولة، وأحرز معه 5 أهداف عام 2015 وساهم في تأهله إلى دور الـ16، وسجل معه هدفًا واحدًا في نسخة 2016.

وتابع: “قبل أن يعود بقوة عام 2017 ويسجل خمسة أهداف ساعدت الأهلي على بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ خمس سنوات.. وبعد أن غاب عن نسخة عام 2018 بسبب الإصابة، حقق أفضل مشاركاته في البطولة عام 2019 عندما سجل 7 أهداف”.

عمر خربين

وقال الاتحاد الآسيوي في تقريره عن نجم الزعيم: “رغم أن عمر خربين مثل الهلال في موسم واحد بدوري أبطال آسيا، إلا أنه في ذلك العام حصل على إنجازات لم يحققها أي لاعب سوري من قبل”.

وشارك خربين في 13 مباراة بدوري أبطال آسيا 2017، سجل خلالها 10 أهداف، ليصبح أول لاعب سوري يفوز بجائزة هداف البطولة، وكان من أبرز محطاته تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” في ذهاب قبل النهائي أمام بيرسيبوليس الإيراني، حيث فاز الهلال 4-0 وقطع ثلثي الطريق إلى النهائي.

وأضاف: “وفي النهائي سجل خربين هدف الهلال الوحيد، ولكنه لم يكن كافيًا بعدما خسر الفريق السعودي 1-2، لكن النجم السوري حصل في ذلك العام على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2017، وذلك للمرة الأولى في تاريخ اللاعبين السوريين”.

جهاد الحسين

وأشاد الاتحاد القاري بنجم التعاون السابق، وقال: “بعد أن بدأ مشوار التألق مع نادي الكرامة السوري، طور جهاد الحسين مسيرته ليصبح ضمن أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ الكرة السورية”.

وواصل: “والآن وهو يبلغ من العمر 35 عامًا يلعب الحسين مع نادي الرائد السعودي، بعدما كان قاد نادي الكرامة لتحقيق نتائج مميزة على المستوى القاري بين عامي 2006 و2008”.

واستكمل: “في عام 2006 سجل الحسين اسمه بقوة في البطولة القارية عندما سجل هدفًا من ضربة حرة مباشرة خلال دور المجموعات أمام سابا باتري الإيراني، ولكن مساهماته الأبرز كانت في ضبط إيقاع خط الوسط، ليبلغ فريقه النهائي”.

وأردف: “في العام التالي سجل هدفين، وساعد الكرامة على بلوغ الدور ربع النهائي، وهو ما حققه الفريق من جديد عام 2008، بعد ذلك بدأ النجم السوري رحلة تنقل فيها على ستة أندية في الكويت والسعودية والإمارات، وكان أبرز إنجازاته التتويج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2009 والفوز بجائزة الهداف مع نادي الكويت”.

واختتم تقريره عنه قائلًا: “وفي عام 2017 عاد جهاد الحسين للمشاركة في دوري أبطال آسيا، بعدما ساعد نادي التعاون السعودي على حجز بطاقة المشاركة إلى البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخ النادي، وسجل للفريق في المباراة الماراثونية التي تعادل فيها مع لوكوموتيف الأوزبكي بدور المجموعات”.

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