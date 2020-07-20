الشباب يكسب ودية الكوكب بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الشباب ضد الكوكب الودية التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، على إستاد الأمير خالد بن سلطان، بفوز الليوث بهدفين دون رد.

الشباب ضد الكوكب:

وبدأ الليوث مباراة الشباب ضد الكوكب بتشكيل مكون من؛ فاروق بن مصطفى، علي مجرشي، محمد سالم، أحمد شراحيلي، عبدالله الشامخ، الفريد أندياي، ناصر العمران، سيبا، كريستيان جوانكا، عبدالله الحمدان وماكيتي ديوب.

وظهر لاعبو الليوث بشكل جيد خلال مباراة الشباب ضد الكوكب الودية، في إطار استعدادات الفريقين لعودة النشاط الرياضي شهر أغسطس المقبل، وتمكن أصحاب الأرض من تحقيق الفوز بثنائية سجلها جوانكا وديوب.

الشباب في دوري محمد بن سلمان:

ويخوض الشباب العديد من المباريات الودية، أملًا في إعداد اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر مثلها، وتعادل في 4 مواجهات، وتمكن من تسجيل 28 هدفًا، واهتزت شباكه 30 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



