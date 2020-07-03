الغامدي عن عودة الدوري: المراكز ستتغير وستحدث إثارة

المواطن - مروة نبيل

أكد رائد الغامدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد أن صراع القمة والقاع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والبحث عن مقعد في دوري أبطال آسيا سيتسبب في إخفاء سلبيات الابتعاد عن التدريبات.

الإثارة شعار جولات الحسم

وتوقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن تبدأ الأندية في العودة إلى التدريبات بداية من يوم 21 يونيو الماضي، على أن يستأنف الدوري في الرابع من أغسطس المقبل.

وقال الغامدي: “التدريبات الأولى كانت متعبة جدًا، خاصة للاعبين الذين لم يحافظوا على أوزانهم، من حافظ على وزنه فسيعود بسرعة ويكون جاهزًا، أما اللاعب الذي لم يضع له برنامجًا غذائيًا خلال فترة إيقاف التدريبات الجماعية فستكون عودته صعبة، وقد يبدأ الدوري وهو غير جاهز”.

وتابع: “ميزة الجولات المتبقية أنها جولات حسم، المراكز ستتغير، ومن الصعب تحديد معالم البطل، الفرق الأربعة الأولى، حتى الفرق الهابطة لدوري الأولى، حماس اللاعبين للعودة ورغبتهم في التعويض واشتياقهم إلى الكرة، ستحدث إثارة قوية، حتى لو لم تكن المباريات مقنعة فنيًا”.

وعن فريقه الرائد، قال الغامدي خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”: “فرصتنا كبيرة لتحقيق المركز الثالث أو الرابع، العمل والرغبة متجهان نحو ذلك الهدف، حاليًا نحن في برنامج إعداد، بالتكاتف سنكون جاهزين لتحقيق هدفنا، ومتفائل بذلك”.

استعدادات الرائد لعودة الدوري

وتطمح إدارة النادي ظهور الفريق بشكل جيد بعد استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في احتلال مركز متقدم والتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، بالتساوي مع التعاون صاحب المركز السادس، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل في 5 مباريات وخسر 8 مرات، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 40 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.