النصر يخسر ضد الرائد بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة النصر ضد الرائد الودية، التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، بهزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بنتيجة 3/ 2.

النصر ضد الرائد:

وتُعد مباراة النصر ضد الرائد هي الودية الرابعة التي يخوضها العالمي قبل عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

وظهر الفريق الريداوي بشكل أفضل في مباراة النصر ضد الفتح التي أُقيمت بعيدًا عن أعين الجماهير والإعلام، وكان الطرف الأخطر طوال أحداث اللقاء، وتمكن من تسجيل ثلاثية منحته الفوز على العالمي.

ونجح المغربي عبدالرزاق حمدالله والنيجيري أحمد موسى في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، فيما تمكن من تسجيل ثلاثية في مرمى العالمي، الكولومبي ماركو بيريز هدف والمغربي محمد فوزير هدفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي قد خسر وديًّا ضد الفتح بثلاثية قبل عدة أيام، الأمر الذي أثار غضب المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر والرائد في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، وذلك من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز السابع بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، بالتساوي مع التعاون صاحب المركز السادس، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.



