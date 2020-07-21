النصر يخشى إصابة مختار علي بالصليبي !

المواطن - مروة نبيل

أثار مختار علي قلق الجهاز الفني في نادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا بعد إصابته في مران الفريق الأول لكرة القدم بالأمس.

إصابة مختار علي

وتعرض مختار علي لإصابة خلال تدريبات النصر بالأمس، وسقط على أرضية ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود دون احتكاك مع أي لاعب، الأمر الذي أثار قلق فيتوريا، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضافت المصادر: “التشخيص المبدئي رجَّح أن تكون إصابته في الرباط الصليبي، وسيتم إجراء فحوصات جديدة للاعب خلال الساعات المقبلة بالأشعة على موضع الرباط المتصالب الأمامي، والرباط الجانبي، وغضروف الركبة”.

وتابعت: “أوضح البرتغالي بازيل روبيرو، رئيس الجهاز الطبي، للجهاز الفني، أن ورم الركبة من عدمه سيحدد موعد إجراء الأشعة، حيث يرغب في إجراء الأشعة خلال الساعات الـ 24 المقبلة، وقد اجتمع الطرفان بعد التدريبات عقب مغادرة اللاعب محمولًا من الملعب، وهو يشتكي من آلام خفيفة في مفصل القدم”.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويستعد النصر لمواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تحقيق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات، ونجح في تسجيل 40 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًّا هذا الموسم.



