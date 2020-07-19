النصر يضم الشنقيطي رسميًا لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن التعاقد مع المدافع عبدالله الشنقيطي بشكل رسمي.

الشنقيطي نصراوي

ونشر حساب النادي صورًا أثناء توقيع العقود، حيث وقع عقدًا رسميًا مع عبدالله الشنقيطي بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، وذلك بعد أن اتفقت إدارة العالمي على شراء المتبقي من عقده مع فريقه الحالي الأنصار.

وذكر حساب النادي الرسمي، أن توقيع العقود بحضور المدير التنفيذي بنادي النصر ناصر الجميد ورئيس مجلس إدارة نادي الأنصار سالم بن مسند الجهني، وتمنوا للاعب التوفيق مع العالمي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن صفقة انتقال الشنقيطي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تشهد أزمة، حيث يرغب المدرب البرتغالي روي فيتوريا في قيده بالقائمة الآسيوية، فيما ترغب إدارة الأنصار استمراره لنهاية الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

صفقات النصر

وتُعتبر صفقة عبدالله الشنقيطي هي الثالثة التي يعقدها النصر خلال الفترة الحالية، في إطار تدعيم الإدارة للفريق الأول لكرة القدم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، أملًا في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وتعاقد النصر مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبدالفتاح عسيري، فيما ضم يوم الجمعة الماضي لاعب نادي أُحد، عبدالعزيز العلاوي، قبل أن يُمم صفقة الشنقيطي بشكل رسمي اليوم.



