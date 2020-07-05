النصر يواصل تدريباته بمشاركة بيتروس ومايكون

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليومية، تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، مساء أمس الأحد، بمشاركة الثنائي البرازيلي بيتروس ومايكون بيريرا بعد عودتهما من بلادهما.

تدريبات النصر:

وخاض النصر حصة تدريبية صباحية في مقر النادي، حيث تواجد اللاعبون داخل صالة الحديد وفي المسبح، كما أدوا تدريبات الإحماء، وتدريبات لياقية على الدراجات الهوائية.

وأدى النصر تدريباته في الفترة المسائية على ملعب الرمز، بقيادة فيتوريا وتركزت على تعزيز الجوانب الفنية والتكتيكية لدى لاعبي النصر استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 4 أغسطس المقبل.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

وعاود النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا تدريباته الجماعية قبل عدة أيام، بعد خضوع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الفني والإداري لفحوصات طبية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بشكل جيد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.