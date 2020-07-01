فحوصات طبية للاعبي النصر

المواطن - مروة نبيل

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى فحوصات طبية، اليوم الأربعاء، من أجل الاطمئنان على سلامتهم.

فحوصات للاعبين

وأشار حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن طبيب الفريق قسم اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت الأولى والتي ضمت النيجيري أحمد موسى الكشوفات الطبية، في حين ستخضع الأخرى للكشف صباح الغد.

ومن المقرر أن تُقدم الكشوفات تقريرًا طبيًا متكاملًا عن حال اللاعب الصحية ومدة جاهزيته، وتم إجراؤها في مركز “فزيو تريو”، شريك نادي النصر الطبي.

وعاود النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا تدريباته الجماعية، مساء الأحد الماضي، استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بشكل جيد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تحقيق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات، ونجح في تسجيل 40 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًّا هذا الموسم.