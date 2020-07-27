الهلاليون يُعيدون للأذهان كلمة آل سويلم

المواطن - محمد سمعه

رد بعض من مشجعي نادي الهلال، على مشجعي نادي النصر وذلك بعد أن تحدثوا عن وجود ظُلم وقع على ناديهم، إثر رحيل المدافع البرازيلي مايكون عن العالمي دون وجود دعم لأصفر العاصمة من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

واستعاد الهلاليون بعض الكلمات والتغريدات السابقة لـ سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق، التي أبدى فيها اندهاشه من شعور جماهير الهلال بالظلم بسبب غياب 8 من لاعبي الفريق عن الأزرق وانضمامهم لمعسكر المنتخب السعودي في فترة سابقة.

وكتب سعود آل سويلم وقتها عبر “تويتر” : “النصر مثل غيره، أحضر محترفيه وذهبوا لمعسكرات وطنية، لكن لماذا كل هذا الضجيج والبكائيات، لا تستغربون غدًا قد يطالبون بإيقاف الدوري، بسبب إصابة أحد لاعبيهم”.

رد جمهور الهلال على رحيل مايكون

ونشر الجمهور الهلالي هذه التغريدة، وأخبروا جماهير النصر أن رئيسهم السابق قال هذا الأمر على الهلال، فلماذا يبكون ويشعرون بالظلم حاليًا، بسبب رحيل لاعب واحد فقط عن نادي النصر في ظل أن الموسم لم ينتهِ بعد في السعودية.

وقال الجمهور الهلالي إن ما يفعله جمهور النصر هو يدل فقط على خوفهم من المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

إدارة النصر تحاول إنقاذ الموقف

وفي وقت سابق، قدمت إدارة النصر عرضًا جديدًا لـ مايكون من أجل إرساله لنادي غلطة سراي أملًا في إقناعهم بالتخلي عن خدماته نهائيًا للعالمي خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ “الاقتصادية”.

وطلبت إدارة النصر من مايكون وفقًا لـ الصحيفة، تقديم العرض لإدارة النادي التركي والرد على النصر خلال مهلة مدتها أسبوعًا واحدًا فقط.

وفي وقت سابق، دشنت فئات عريضة من جماهير نادي النصر وسمًا عبر “تويتر” أعربت فيه عن غضبها الشديد وذلك قبل أيام من استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



