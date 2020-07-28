الهلال يتعادل مع الشعلة.. ويهزم الرياض برباعية نظيفة

المواطن - مروة نبيل

خاض الهلال مباراتين وديتين ضد الشعلة والرياض، مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الرئيسي في مقر النادي، استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

الهلال ضد الشعلة:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم ضد نظيره الشعلة أولًا، وظهر اللاعبون بشكل جيد، وتبادل الفريقان السيطرة لتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وسجل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو ثنائية الزعيم.

الهلال ضد الرياض:

وانتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الرياض، والتي شهدت تألقًا لافتًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، وشارك فيها القائد محمد الشلهوب، والنجم البيروفي أندريه كاريلو.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في الفوز على الرياض برباعية دون رد، سجلها نواف العابد وياسر الشهراني، بالإضافة إلى ثنائية للنجم صالح الشهري.

ويخوض الزعيم بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو معسكرًا داخليًّا في مقر النادي، ولعب العديد من المباريات الودية، حيث نجح في الفوز على الفيحاء مؤخرًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الزعيم لمواجهة النصر ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.



