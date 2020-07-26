بغلف غاضبًا: رحل مايكون .. ماذا لو حدث الأمر لـ غوميز ؟!

المواطن - محمد سمعه

أبدى عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر، غضبه الشديد من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بسبب عدم تدخله لحل أزمة اللاعب البرازيلي مايكون، الذي أعلن اليوم الأحد رحيله عن النصر بشكل رسمي.

وكان بغلف أعاد نشر تغريدة قديمة كتبها يوم 12 يوليو الجاري لـ اتحاد القدم قال فيها: “ما ذنب النصر يا اتحاد كرتنا الموقر، هل سيلعب النصر بـ6 أجانب، وغيره مكتمل الصفوف؟”.

وأضاف بغلف: ” انظروا إلى التاريخ أدناه، تعليقي الوحيد الله معنا، والنصر بمن حضر، وحدث ما كنت أخشاه، العالمي سيلعب بـ6 أجانب وغيره مكتمل، كيف الموقف لو كان حدث هذا لـ غوميز؟”.

وفي وقت سابق، ودّع اللاعب البرازيلي مايكون المدافع السابق لنادي النصر، جماهير أصفر العاصمة مُعلنًا عودته بالفترة الحالية لناديه الأصلي غلطة سراي التركي.

رسالة من مايكون لتوديع جماهير النصر

وكتب مايكون رسالة طويلة اليوم الأحد عبر حسابه في “الإنستجرام” قائلًا: “بعد عام ونصف وكانت فترة رائعة للغاية، أريد أن أشكر إدارة النصر والجماهير وأصدقائي في الفريق، على كل شيء فعلوه معي، وصنعنا معًا ذكريات عظيمة، والآن حان وقت العودة لـ غلطة سراي”.

من ناحية أخرى، نجح النصر في إيجاد المدافع البديل للاعب البرازيلي مايكون بيريرا لاعب العالمي سابقًا، الذي يستعد حاليًا للعودة لفريقه الأصلي غلطة سراي التركي.

النصر يجد بديل مايكون

وحاول النصر شراء مايكون بصورة نهائية من نادي غلطة سراي، بعد نهاية عقد الإعارة، ولكن الطلبات المالية الكبيرة لفريق غلطة سراي، جعلت النصر يتراجع عن إتمام الصفقة. ووفقًا لـ صحيفة ajansbesiktas فإن النصر أصبح يُفكر وبجدية في التعاقد مع اللاعب الكرواتي دوماغوي فيدا مدافع منتخب كرواتيا ونادي بيشكتاش التركي بفترة الانتقالات الصيفية.



