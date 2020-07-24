بغلف يتحدى: صفقة النصر الخامسة لا تكفي

المواطن - مروة نبيل

رفع عضو الشرف الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بن أحمد بغلف، راية التحدي أمام منافسي العالمي، في ظل الصفقات القوية التي تقوم بها إدارة الأصفر خلال الفترة الحالية.

الصفقات مستمرة

وأعاد بغلف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نشر تغريدة سبق وكتبها، جاء فيها: “الصفقة الثالثة وتمت، الرابعة شكل ثاني، الخامسة، اضغط المضغوط أكثر، ثم الصيف وما أدراك ما الصيف، عالمي حراق”.

وعلق عضو الشرف الذهبي على هذه التغريدة، قائلًا: “الرابعة.. كانت فعلًا شكل ثاني، الخامسة.. لوحدها ما تكفي، نضيف لها سادسة.. قبل صيف العالمي الحراق، في التأني السلامة.. وفي العجلة الندامة”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة بغلف، وقال الكاتب وليد الزهراني: “هكذا بيكون الرد قوي.. كفو يا أ بو أحمد ضيف السادسة وخلي الصيف عالمي حراق”، وكتب علي: “عساكم على القوة شدو حيلكم يا أبو احمد الله ينفع بك وينفع بي رجال النصر كافة”.

وفي الوقت الذي أعربت فيه الجماهير عن سعادتها بالصفقات القوية التي يضمها النصر خلال الفترة الحالية، طالب البعض الآخر عضو الشرف الذهبي بأن يكون هناك استادٌ خاص للأصفر، وقال حسن: “أبو أحمد نريد ملعب الجامعة”.

صفقات النصر

وتعاقد النصر مع أكثر من صفقة خلال الأيام الماضية، في إطار تدعيم الإدارة للفريق الأول لكرة القدم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، أملًا في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وضم النصر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبدالفتاح عسيري، وتعاقد مع لاعب نادي أُحد، عبدالعزيز العلاوي، قبل أن يعلن عن إتمام صفقة عبدالله الشنقيطي بشكل رسمي، قادمًا من فريق الأنصار.

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