بقير وتاهرات يُربكان أبها قبل العودة 4 أغسطس

المواطن - مروة نبيل

أربك التونسي سعد بقير والجزائري مهدي تاهرات حسابات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها قبل استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

الإصابة تبعد بقير وتاهرات

وكان بقير وتاهرات قد تعرضا للإصابة خلال مباراة أبها ضد نجران الودية، وخضعا لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدة غيابهما وبرنامجهما العلاجي والتأهيلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكد عضو مجلس إدارة نادي أبها، والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله شويل أن غياب الثنائي بقير وتاهرات عن المواجهة المقبلة ضد الاتحاد سيكون مؤثرًا للغاية.

وشدد شويل على أن الجهاز الفني بقيادة التونسي عبد الرزاق الشابي، يمتلك البديل الجاهز، ويضع ثقته في الجميع، وبذلك سيكون البديل في جاهزية تامة، حال الحاجة لمشاركته، وذلك وفقًا لتصريحاته لـ”الرياضية”.

وتابع: “الشابي منح خمسة لاعبين من فريق أبها لدرجة الشباب فرصة المشاركة مع الفريق وهم طارق الشهراني، ونواف الصعدي، وسليمان عسيري، وإبراهيم القاصر، وعلي حكمي”.

وأضاف الشابي قائلًا: “نحن نثق في قدرات جميع اللاعبين، واللاعب البديل لا يقل أهمية عن الأساسي، والدوري طويل، وإذا لم يكن لديك البديل الجيد ستعاني كثيرًا، ونحن نحسب حسابًا لكل لقاء في الدوري”.

أبها في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثامن، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

ونجح الفريق الأبهاوي في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر 10 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، وتمكن من تسجيل 32 هدفًا، واهتزت شباكه 39 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



