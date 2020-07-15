‎الرئيسية
الرياضة العالمية
بوروسيا دورتموند يفسخ عقده مع شورله
بعد خروجه من حسابات فافر

بوروسيا دورتموند يفسخ عقده مع شورله

2020/07/15
الساعة 4:07 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
20
0
طباعة
بوروسيا دورتموند يفسخ عقده مع شورله أندريه شورله
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 رحيل شورله عن دورتموند
2 بوروسيا دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، عن فسخ عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، أندريه شورله بشكل رسمي.

رحيل شورله عن دورتموند

وتوصلت إدارة نادي بوروسيا دورتموند لاتفاق مع لاعبه الألماني أندريه شورله لفسخ العقد المبرم بينهما، نظرًا لخروجه من حسابات المدير الفني السويسري لوسيان فافر.

وأصدر بوروسيا دورتموند الألماني بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، عبر موقعه الإلكتروني يعلن فيه اتفاقه مع صاحب الـ29 عامًا على فسخ العقد بين الطرفين.

وكان أندريه شورله قد أعير إلى نادي سبارتاك موسكو الصيف الماضي لمدة عامين، قبل أن يتفق مع النادي الروسي على إلغاء الإعارة والعودة إلى صفوف الفريق الألماني.

ولن يشارك شورله في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند التحضيري لمنافسات الموسم الجديد، المقرر أن ينطلق يوم 30 يوليو الجاري.

ومن جانبه، توجه شورله بالشكر إلى نادي بوروسيا دورتموند وجماهيره المميزين، على الفترة التي أمضاها مع الفريق الأول لكرة القدم، والتي شهدت هبوطًا وصعودًا.

بوروسيا دورتموند

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند منافسات الدوري الألماني في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 6 مواجهات، والخسارة في 7 لقاءات.

مواضيع ذات صلة

هل يرحل فافر عن دورتموند ؟




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :