بوروسيا دورتموند يفسخ عقده مع شورله

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، عن فسخ عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، أندريه شورله بشكل رسمي.

رحيل شورله عن دورتموند

وتوصلت إدارة نادي بوروسيا دورتموند لاتفاق مع لاعبه الألماني أندريه شورله لفسخ العقد المبرم بينهما، نظرًا لخروجه من حسابات المدير الفني السويسري لوسيان فافر.

وأصدر بوروسيا دورتموند الألماني بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، عبر موقعه الإلكتروني يعلن فيه اتفاقه مع صاحب الـ29 عامًا على فسخ العقد بين الطرفين.

وكان أندريه شورله قد أعير إلى نادي سبارتاك موسكو الصيف الماضي لمدة عامين، قبل أن يتفق مع النادي الروسي على إلغاء الإعارة والعودة إلى صفوف الفريق الألماني.

ولن يشارك شورله في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند التحضيري لمنافسات الموسم الجديد، المقرر أن ينطلق يوم 30 يوليو الجاري.

ومن جانبه، توجه شورله بالشكر إلى نادي بوروسيا دورتموند وجماهيره المميزين، على الفترة التي أمضاها مع الفريق الأول لكرة القدم، والتي شهدت هبوطًا وصعودًا.

بوروسيا دورتموند

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند منافسات الدوري الألماني في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 6 مواجهات، والخسارة في 7 لقاءات.

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