تاوامبا يحسم أمره حول شكوى التعاون لـ فيفا

المواطن - محمد سمعه

حسم المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا لاعب الفريق الكروي الأول بـ التعاون أمره حول تقديم شكوى ضد سكري القصيم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

رفض تام لـ سياسة “لي الذراع”

وأكد تاوامبا أنه يرفض سياسة “لي الذراع” المُتبعة من إدارة التعاون ضده من أجل إجباره على البقاء لموسم ثالث في الفريق وإلا فإنه لن يستطيع الانضمام لأي ناد في الدوري السعودي مستقبلًا، بسبب عدم رغبته في استكمال الموسم الحالي مع سكري القصيم وفقًا لـ “الاقتصادية”.

وتحدث تاوامبا قائلًا بأنه لن يُقدم أي شكوى ضد التعاون في الاتحاد الدولي لكرة القدم، مضيفًا أن إدارة التعاون لم تلتزم معه وتقوم بزيادة راتبه المالي نظير ما قدمه للتعاون بالفترة الأخيرة.

الشباب والرائد يُراقبان تاوامبا

وأشار تاوامبا إلى أنه لاعبًا محترفًا، وسيبحث حول النادي المناسب له بالفترة القادمة، خاصة بعدما ذكرت تقارير صحافية أن الشباب والرائد مهتمين بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

وأكد تاوامبا على أنه قام بمتابعة بعض حسابات الأندية في منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة آخر المستجدات والشائعات التي أُطلقت حول مصيره.

وكان تاوامبا تُوج بلقب كأس الملك مع التعاون في مايو 2019، على حساب نادي الاتحاد، كما شارك مع الفريق في مباراة كأس السوبر السعودي ضد النصر في الرابع من يناير الماضي.

ويملك تاوامبا، كافة المؤهلات التي تؤهله للعب مع الهلال، حيث يملك القوة البدنية والطول المناسب، مع قدرته على استغلال أنصاف الفرص لإحراز الأهداف منها.



