تطور مُفاجئ يُعيد مايكون لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

حاول نادي النصر خلال الفترة الأخيرة، حل أزمة المدافع البرازيلي مايكون؛ وذلك من أجل الإبقاء عليه في صفوف الفريق النصراوي مع استئناف المباريات والنشاط الرياضي.

وكان مايكون انضم للنصر في شتاء 2019 ولمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي، حيث انتهى عقد الإعارة بنهاية يونيو المنصرم، ولم تتمكن إدارة النصر من التفاوض مع غلطة سراي لتمديد إعارة مايكون حتى نهاية الموسم الحالي، الذي سيعود بعد التوقف في الـ4 من أغسطس المقبل.

النصر لم يستسلم لحل أزمة مايكون:

ولكن يبدو أن النصر حل الأزمة مع فريق غلطة سراي، حيث تم التوصل لاتفاق من الناحية المالية، من أجل عودة مايكون لصفوف العالمي خلال الفترة الحالية.

وذكر الإعلامي عبدالله المرزوقي عبر حسابه في “تويتر” أن مايكون في طريقه للعودة إلى النصر من جديد.

وبسبب أزمة مايكون، صبّ الجمهور النصراوي غضبه على الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بسبب الإصرار على استئناف الموسم وبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم أن عقود بعض اللاعبين في العالمي ستنتهي في يونيو والموسم لم يُستكمل بعد في السعودية.

رحيل مايكون أغضب النصراويين:

أما الناقد الرياضي بخيت الزهراني فعلّق على رحيل مايكون قائلًا بأن النصر يتجرع من مرار استكمال الدوري والموسم، وواحد من أهم لاعبيه لن يكون موجودًا في الفريق، متسائلًا في الوقت ذاته عن أين يُوجد شرف المنافسة وعدالة المنافسة.

وأكد الزهراني على أن وزارة الرياضة تتحمل مسؤولية رحيل مايكون دون تدخل لحل المشكلة مع النصر.

وشددت إدارة نادي النصر لوكيل أعمال المدافع البرازيلي على أنها لن تتحمل راتبه عن شهر يوليو الجاري، بالإضافة إلى تحمله شخصيًّا التكاليف المالية للسكن الخاص به، كما طلبت منه تسليم سيارته الخاصة، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.



