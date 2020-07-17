جدة تحتضن مباريات الأخضر في التصفيات الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

اختار الفرنسي هيرفي رينارد مدينة جدة لإقامة مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المتبقية في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي

ويحتل الأخضر المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بـ8 نقاط من الفوز على سنغافورة وأوزبكستان، والتعادل مع فلسطين واليمن، فيما يتصدر أوزبكستان المجموعة بـ9 نقاط من 5 مباريات.

وسيستأنف الأخضر مشواره في التصفيات الآسيوية شهر أكتوبر المقبل، بعدما تم تأجيل المواجهات خلال الفترة السابقة بسبب أزمة كورونا، ويطمح المنتخب السعودي للظهور بشكل مميز وضمان التأهل إلى الدور التالي.

جدة تحتضن مباريات الأخضر

وأكد مصدر لـ”الشرق الأوسط”، أن المباراتين المتبقيتين ضد فلسطين يوم 12 نوفمبر ستقام في جدة، وسيواجه الأخضر أوزبكستان يوم 17 من الشهر ذاته على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز “ملعب الجوهرة المشعة”.

وأضاف: “وسيحتضن هذا الملعب بقية مباريات الأخضر والمقررة في السعودية بعد أن كان ملعب القصيم قد احتضن مواجهة المنتخب السعودي ضد سنغافورة حيث كانت هناك خطة لتدوير مباريات الأخضر بهدف التفاعل الأكبر من الجمهور، إلا أن ضيق الوقت جعل المدرب يقرر تحديد أرضًا واحدة لإقامة بقية المباريات”.

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