جوانكا وبانيغا الأبرز.. البلطان يدعم الشباب بفريق كامل

المواطن - مروة نبيل

نجح خالد البلطان منذ عودته إلى رئاسة مجلس إدارة نادي الشباب في سبتمبر عام 2018 في إبرام العديد من الصفقات القوية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

البلطان يضم فريقًا

وتم تكليف خالد البلطان برئاسة مجلس إدارة نادي الشباب من قبل الهيئة العامة للرياضة آنذاك “وزارة الرياضة حاليًا”، قبل أن يخوض الانتخابات ويتم تزكيته رئيسًا لمدة 4 سنوات في يونيو 2019.

ويسعى خالد البلطان لإعادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى وضعه الطبيعي والتتويج بالبطولات، الأمر الذي دفعه للتعاقد مع فريق كامل، حيث ضم 15 صفقة سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة منذ عودته.

ومن المتوقع أن يزيد عدد التعاقدات خلال الفترة المقبلة، حيث ارتبط اسم الشباب مؤخرًا بالعديد من الصفقات القوية، ومن أبرزها؛ مهاجم لاتسيو الإيطالي فيليبي كايسيدو، ونجم روما، الأرجنتيني دييغو بيروتي.

وأبرم البلطان العديد من الصفقات المميزة ومنها كريستيان جوانكا المتألق مع الفريق حاليًا، كما نجح في ضم إيفر بانيغا نجم إشبيلية الإسباني، ولكنه وافق على استمراره معه لنهاية الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

صفقات البلطان

ويُمكن وضع صفقات البلطان في تشكيلة تضم كلًا من؛ عبدالله العويشير، عبدالله الزوري، متعب المفرج، أحمد شراحيلي، خالد الغامدي، جمال باجندوح، إيفر بانيغا، ألفريد ندياي، حسين القحطاني، كريستيان جوانكا وماكيتي ديوب.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من؛ مروان الحيدي، عبدالملك الخيبري، محمد السهلاوي ومؤيد الشويفعي، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.



