دي سوزا يعود لتدريبات الأهلي بعد رسالته الصادمة

المواطن - محمد سمعه

يستعد اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للعودة لـ تدريبات الراقي، وذلك بعد أن وجّه للجماهير رسالته الصادمة مؤخرًا حول إصابته من جديد بـ فيروس كورونا.

ومن المُقرر عودة دي سوزا لتدريبات الراقي بداية من اليوم الأربعاء.

وكان اللاعب البرازيلي كتب عبر حسابه في “تويتر” يوم الجمعة الماضية: ” لقد تفاجأت عندما اكتشفت أنني أُصبت بـ كورونا من جديد بعد المسحة التي قُمت بها في السعودية، واليوم مر 37 يومًا على شعوري بأعراض كورونا”.

دي سوزا يكشف تفاصيل إصابته بـ كورونا

وأضاف دي سوزا: ” كنت أشعر بالصداع وآلام في الجسد لمدة 3 أيام وهذا يعني أن الأعراض لم تظهر علي خلال أكثر من 33 يومًا”.

وتابع دي سوزا: ” كل ما أود قوله، هو أنني سأتبع تعليمات السلطات المحلية، وأريد أن أُوضح أنني لا أنقل المرض حاليًّا لأي شخص، كما أنني أملك حصانة ضد الفيروس”.

في سياق آخر، حسم الفريق الكروي الأول بالأهلي، مصير النجم السوري عمر السومة، وذلك بعدما ترددت أنباء صحافية عن اهتمام النصر بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان النصر سعى للتعاقد مع النجم السوري السومة، وذلك استغلالًا للأزمة المالية والإدارية، التي يمر بها النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

مدرب الأهلي يرفض رحيل السومة

ووفقًا لتقارير صحافية فإن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش رفض بشكل نهائي التفريط في المهاجم السوري السومة، كونه المهاجم الأساسي للفريق مع البحث عن التعاقد مع بديل جيد له بالفترة المقبلة. وعانى الأهلي مؤخرًا من عدة أزمات، تسبب في فسخ اللاعب الرأس أخضري دجانيني تافاريس لعقده مع الراقي، كما رحل اللاعب عبدالفتاح عسيري لنادي النصر ويقترب الحارس محمد العويس كذلك من الرحيل عن الراقي في فترة الانتقالات الصيفية. وفي وقت سابق، أوضح نادي الزمالك المصري بالفترة الحالية حقيقة اقترابه من ضم النجم السوري عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي. وأكد الزمالك على وجود المهاجم المصري الشاب مصطفى محمد، مما يجعله لا يحتاج اللاعب السوري فنيًا. من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، أوضح عمرو أنور مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي المصري، أن ناديه سيحتاج انضمام النجم السوري عمر السومة لصفوف المارد الأحمر، خلال الفترة المقبلة. وذكر أنور أنه خلال الفترة التي عمل بها كمدرب لنادي الاتحاد في السعودية، كان يستمتع بمتابعة أداء السومة في مباريات الراقي.



