رونالدو يُحقق رقمًا تاريخيًّا في الدوري الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل لافت خلال مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو المقامة الآن، ليُحقق رقمًا تاريخيًّا في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يوفنتوس ضد لاتسيو:

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين في مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو المقامة على ملعب “أليانز”، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم عند الدقيقتين 51 و54.

وبعد ثنائية النجم البرتغالي في مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو حاليًّا، نجح كريستيانو رونالدو في الوصول إلى الهدف رقم 51 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، منذ انضمامه إلى صفوف اليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018.

كريستيانو رونالدو:

وأشارت شبكة “بليتشر ريبورت”، إلى أن رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 50 هدفًا أو أكثر في الثلاث دوريات الكبرى الإنجليزي، والإيطالي والإسباني.

وذكرت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن كريستيانو أصبح أسرع لاعب يبلغ 50 هدفًا في الدوري الإيطالي منذ موسم 1994/ 1995، وذلك بعد مشاركته في 61 مباراة.

وحطم بذلك النجم البرتغالي الرقم القياسي الذي امتلكه أسطورة نادي ميلان، الأوكراني أندريا شيفتشينكو، الذي تحقق في 68 مباراة.

وتمكن كريستيانو رونالدو أيضًا من انتزاع صدارة هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما وصل إلى الهدف رقم 30 في مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو المقامة الآن، وبفارق هدف عن مهاجم لاتسيو، تشيرو إيموبيلي.

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