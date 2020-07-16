سولشاير: لن يتم استبعاد بوغبا من أي فريق بالعالم

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير بالمستوى الذي يُقدمه نجم الفريق الفرنسي بول بوغبا منذ عودة النشاط الرياضي، مؤكداً أنه لن يتم استبعاده من أي فريق في العالم عندما يقدم أفضل مستوياته.

تألق بوغبا

ويقدم النجم الفرنسي مستويات مميزة منذ استئناف الدوري الإنجليزي من جديد في شهر يونيو الماضي، وشارك في جميع مباريات مانشستر يونايتد، وبات قريبًا من مساعدة فريقه على العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد.

وعانى بوغبا من انخفاض في المستوى في المباراة الأخيرة التي تعادل فيها مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون، بعدما منح الكرة للفريق الضيف لتسجيل الهدف الأول، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 66.

سولشاير يُشيد بأداء بوغبا

وأعرب سولسكاير عن عدم قلقه من مستوى اللياقة البدنية للاعبه الفرنسي أو حالته المعنوية، مشيرًا إلى أنه قد يفضل إراحته في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس.

وقال خلال تريصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس”: “أتحدث مع بوغبا بصورة أكبر أو أقل كل يوم، وبالطبع هو يعرف بأنه لن يخرج من التشكيل الأساسي للفريق، فعندما يلعب بول بتلك الطريقة، لن يتم استبعاده من أي فريق في العالم”.

وتابع: “ولكن غاب بوغبا لفترة طويلة، وكانت هناك علامات استفهام قبل مباراة ساوثهامبتون، شعر بأنه مستعد للمشاركة وكان ذلك عظيمًا، وسنرى اليوم كيف يشعر.. يقدم بوغبا مستويات رائعة منذ العودة، وقدم الكثير للفريق”.

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