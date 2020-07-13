سولشاير يكشف دور رونالدو في ضم برونو

المواطن - مروة نبيل

كشف مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير، عن دور نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو في التعاقد مع برونو فرنانديز.

برونو فرنانديز:

وتعاقد نادي مانشستر يونايتد مع برونو فرنانديز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 67.7 مليون إسترليني، ويُقدم مستوى مميزًا مع الشياطين الحمر.

ويعرف رونالدو مواطنه فرنانديز جيدًا، حيث لعبا سويًّا في صفوف المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، وساهما معًا في تحقيقه للقب دوري الأمم الأوروبية العام الماضي.

وقال سولشاير: “لدينا كبار الكشافة الذين يتابعون المواهب، والمحللين الذي يكشفون أدق التفاصيل، لكن يمكن أن ترى الموهبة والجودة بعينك، لذلك قررت التحدث مع أحد زملاء فرنانديز”.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها صحيفة “مترو” الإنجليزية: “بالتأكيد كريستيانو رونالدو كان هدفا سهلا بالنسبة لي، حيث وصلت له بمساعدة باتريس إيفرا، والذي تحدث بشكل جيد عنه”.

وتابع: “برونو لديه الموهبة، ورأينا ذلك لفترة طويلة، وكل مرة يشارك يكون مهمًّا، فهو يُسجل ويصنع الأهداف وينفذ ركلات الجزاء، وفعل كل شيء في فترة أقصر مما توقعنا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “في يومه الأول هنا في النادي صافح الجميع، فهو لم يأت إلى هنا وهو يفكر، فقد صافح يد كل موظف.. مانشستر يونايتد دائمًا العائلة بالنسبة للاعبين، وهذه هي الطريقة التي خلق بها السير أليكس فيرجسون الأجواء في التدريبات، وأعتقد أنه كان أمرًا فريدًا”.

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