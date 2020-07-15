شكوى 3 أندية في فيفا بسبب خصم الـ50%

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الأزمات لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب المستحقات المالية للاعبين.

4 قضايا في فيفا

وكشف أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تواجد أكثر من قضية في “فيفا” خلال الفترة الحالية، بسبب خصم الـ50% من رواتب اللاعبين.

وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “4 قضايا مرفوعة ضد 3 أندية في دوري المحترفين أمام فيفا بسبب قرار خصم 50% والذي تم اتخاذه وإقراره من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين بدون موافقة اللاعبين وفقط بموافقة الأندية!”.

أزمة دجانيني

وكان نجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس قد فسخ تعاقده مع النادي الأهلي من جانب واحد، بعد الشكوى التي تقدم بها مؤخرًا إلى “فيفا” بسبب خصم الـ50%، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سليتي ومبولحي مع الاتفاق

وعلى الرغم من عودة التونسي نعيم سليتي وحارس المرمى الجزائري رايس مبولحي مؤخرًا إلى السعودية، للانتظام في تدريبات الاتفاق، إلا أن تقارير صحافية قد أكدت أنهما طلبا تسليم رواتبهما بدون تخفيض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



