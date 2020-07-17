شورله يعلن اعتزاله رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نجم تشيلسي الإنجليزي وبورسيا دورتموند السابق، الألماني أندريه شورله اعتزاله لعب كرة القدم، اليوم الجمعة.

اعتزال شورله

وصرح شورله بأنه قرر إنهاء مسيرته مع كرة القدم خلال حوار أجراه مع مجلة دير شبيجل الألمانية، وذلك بعد رحيله رسميًا عن بوروسيا دورتموند.

وكان شورله صاحب الـ29 عامًا، قد توصل مؤخرًا إلى اتفاق مع فريق بوروسيا دورتموند لفسخ العقد المبرم بينهما، بعدما بات اللاعب خارج حسابات المدرب السويسري لوسيان فافر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان أندريه شورله قد أعير إلى نادي سبارتاك موسكو الصيف الماضي لمدة عامين، قبل أن يتفق مع النادي الروسي على إلغاء الإعارة والعودة إلى صفوف الفريق الألماني.

أندريه شورله

وتعد أبرز إنجازات شورله الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع تشيلسي في موسم 2014/2015، وحصد لقب كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني.



