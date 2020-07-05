عمر السومة أفضل لاعب سوري 2019

المواطن - مروة نبيل

توج مهاجم النادي الأهلي، عمر السومة، بجائزة أفضل لاعب سوري في عام 2019، في الاستفتاء الذي طرحته لجنة الصحافيين الرياضيين.

السومة أفضل سوري:

ونشر عمر السومة، عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، اليوم الأحد، صورتين إحداهما بقميص المنتخب السوري الأول لكرة القدم وهو قائد له، والأخرى لجائزة أفضل لاعب التي حصدها.

وعلق عمر السومة على الصورتين قائلًا: “جائزة أفضل لاعب كرة قدم في سوريا لعام 2019، في استفتاء لجنة الصحفيين الرياضيين”، لتنهال التهاني عليه من الجماهير وزملائه في الأهلي ومنتخب بلاده.

عمر السومة:

ويُقدم عمر السومة مستوى مميزًا مع الأهلي منذ انضمامه في 2014، وتوج معه بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين 3 مواسم متتالية، وحل وصيفًا مرة، ويطمح في استئناف المسابقة هذا الموسم والمنافسة على صدارة الهدافين.

ويتألق صاحب الـ31 عامًا، مع المنتخب السوري الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل 7 أهداف معه في التصفيات الآسيوي المزدوجة التي تؤهل إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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