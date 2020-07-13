قانوني: موقف الاتحاد مع السواط صحيح 100%

المواطن - مروة نبيل

أكد أحمد الأمير، القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، صحة موقف نادي الاتحاد بعد انضمام عبدالمجيد السواط إلى معسكره المُقام في أبها، اليوم الاثنين.

قانونية موقف الاتحاد:

وقال الأمير في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عدة أسئلة تصلني عن قانونية تعاقد الاتحاد مع السواط وانضمامه للتدريبات النادي!.. باختصار موقف الاتحاد قانونيًّا صحيح ١٠٠% والتفصيل والأدلة والنصوص القانونية في هذا الثريد”.

وتابع: “وقع الاتحاد مع السواط عقد جديد بعد دخوله الفترة الحرة وذلك إجراء قانوني صحيح، السواط كان لديه خيار تجديد أحادي في عقده السابق مع التعاون، ولكن ذلك التجديد الأحادي غير قانوني بسبب اشتراطه لإبلاغ اللاعب بالتجديد من عدمه بعد دخوله الفترة الحرة”.

وأضاف: “حيث إن التجديد التلقائي الأحادي من طرف النادي في تشريعات فيفا وكاس يعتبر كقاعدة عامة غير مقبول، ولكن هناك اشتراطات وقواعد تطبق على كل الحالات التي يكون فيها تجديد أحادي لمعرفة قانونية التجديد من عدمه؛ هذه الاشتراطات تعرف شروط بورتمان”.

وواصل: “لذلك تجديد السواط الأحادي من طرف التعاون غير قانوني؛ لأنه لا يستوفي واحدًا أو أكثر من (شروط بورتمان)، وحيث إن تجديده من طرف التعاون غير قانوني فإن توقيعه لـ الاتحاد قانونيًّا صحيح ولا يمثل أي مخالفة من قبل السواط أو الاتحاد”.

وأردف: “بخصوص انضمام السواط لتدريبات الاتحاد فذلك إجراء قانوني صحيح من قبل الاتحاد، حيث إن السواط لم يمدد عقده من قبل التعاون لمدة شهرين وأبلغ فإن ذلك لا ينطبق عليه، وطالما لم يمدد عقده من قبل ناديه فإنه يحق له الانضمام لتمارين ناديه الجديد”.

واستكمل: “ختامًا التمديد الأحادي كقاعدة عامة في تشريعات فيفا وكاس غير مقبول قانونًا؛ ولكن هناك استثناءات لقبوله من ضمنها استيفاء (اشتراطات بورتمان)؛ لذلك أوجه كل الأندية السعودية بعدم تضمين بند التجديد الأحادي ما لم يكن يستوفي شروطه”.

وجاء في ختام تغريدات الأمير: “مصادقة لجنة الاحتراف على العقود لا تعتبر دليل صحتها؛ المصادقة على عقد السواط مع التعاون هو إجراء روتيني فقط، والدليل على ذلك أن اللائحة فيها بند ينص على بطلان الشرط المخالف للائحة وصحة العقد؛ وبالتالي إذا أبطل شرط التجديد فذلك يبطل العقد كاملًا”.

أزمة بين التعاون والاتحاد:

وأبدت إدارة نادي التعاون استياءها الكبير بسبب ما قام به لاعب الفريق عبدالمجيد السواط بانضمامه إلى معسكر الاتحاد، مؤكدة أنه يرتبط بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل 2020/ 2021، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجحت إدارة نادي الاتحاد في حسم صفقة عبدالمجيد السواط رسميًّا، وحصلت على توقيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 3 مواسم بداية من الموسم الجديد، وانضم إلى تدريبات الفريق اليوم ووعد الجماهير بتقديم الأفضل.



