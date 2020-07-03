قفزة جديدة في إصابات كورونا في أمريكا بأكثر من 53 ألف حالة

المواطن - متابعة

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 53,301 إصابة مؤكدة، و624 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,732,531 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 128,648 حالة وفاة.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.