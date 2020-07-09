لاعب جديد يغيب عن تدريبات التعاون بعد أزمة تاوامبا

المواطن - محمد سمعه

واصل الفريق الكروي الأول بنادي التعاون تدريباته اليومية، بحضور المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا.

وذكر الحساب الرسمي لـ التعاون أن اللاعب عبدالمجيد السواط غاب عن تدريبات سكري القصيم مع الكاميروني لياندر تاوامبا.

تاوامبا يغيب عن تدريب التعاون في أكثر من مناسبة

وكان تاوامبا غاب أكثر من مرة عن تدريبات التعاون بالفترة الأخيرة، مُلمحًا إلى أن مستقبله مع سكري القصيم قد انتهى.

يذكر أن صفقة انتقال عبدالمجيد السواط لـ الاتحاد من التعاون، قد حدث عليها بعض من إثارة الجدل، حول إذا ما كان يحق للاعب البقاء مع التعاون حتى نهاية الموسم أو الانضمام للاتحاد في صيف العام الجاري.

وفي وقت سابق، رد الإعلامي عبدالعزيز المريسل الناقد الرياضي على التغريدات التي كتبها أحمد صادق دياب المتحدث باسم الاتحاد حول ضمّ النادي للاعب عبدالمجيد السواط من صفوف فريق التعاون.

وكان السواط، انضم لفريق الاتحاد في يناير الماضي، وذلك بعد أن دخل الفترة الحرة في عقده مع الفريق التعاوني.

وكتب المريسل عبر “تويتر” ردًا على تغريدات المتحدث باسم الاتحاد: “أستاذ أحمد أقدر وأحترم كلامك، ومن حقك ذلك، لكن أنت أحد الإعلاميين، وتعلم ما هي المعلومة، وموضوع اللاعب عبدالمجيد السواط، عبارة عن معلومة وصلتني وأنا متأكد منها”.

وأضاف المريسل: “نادي التعاون حصل على موافقة لجنة الاحتراف، لتمديد عقد اللاعب للموسم القادم، أتحدث عن معلومة ولا يهمني أن يذهب اللاعب”.

التعاون يُفعّل بند تجديد عقد السواط

يذكر أن المريسل كان أثار الجدل، وذلك بعد حديثه عن تفعيل التعاون بند تجديد عقد السواط لموسم إضافي مع مخاطبة لجنة الاحتراف باتحاد القدم، بشأن العقد الجديد.

وعلّق دياب في المرة الأولى على معلومة المريسل قائلًا عبر “تويتر” : “(الشوشرة) على الاتحاد هدف الكثيرين في هذه المرحلة قبل انطلاق تكملة الدوري. لا تعطوهم فرصة للتأثير عليكم”.

وتابع تغريدته قائلًا: “لو هناك أي تغيير سيتم الإعلان عنه عن طريق المركز الإعلامي وهو المصدر الرسمي لأخبار النادي.. المعسكر يسير حسب المخطط.. والسواط اتحادي بالنظام”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.