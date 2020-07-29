لجنة الاحتراف تمهل الأندية حتى 3 أغسطس

المواطن - مروة نبيل

خاطبت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الدرجتين الأولى والثانية، لسرعة قيد اللاعبين الذين تم تمديد عقودهم عبر النظام الدولي ITMS، وDTMS.

لجنة الاحتراف تمهل الأندية

ومنحت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الأندية 24 ساعة قبل استكمال منافسات المسابقات السعودية، والتي تقرر أن تنطلق بداية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 أغسطس المقبل.

وأشارت لجنة الاحتراف عبر خطاب إلحاقي، إلى أن يوم 3 أغسطس هو آخر موعد لاستقبال الطلبات عبر النظام الدولي، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وسبق أن خاطبت اللجنة في وقت سابق الأندية بآلية تمديد عقود اللاعبين مع عدد من التوصيات، حيث طالبت النادي واللاعب بعمل اتفاقية خاصة بتمديد العقد حتى يوم 15 سبتمبر المقبل للأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتم تمديد عقود اللاعبين حتى يوم 5 أكتوبر المقبل للأندية التي تُشارك في منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي؛ الهلال، النصر، الأهلي وأبها، على أن يكون بقيمة أجر عقده الحالي نفسه، أو أقل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



