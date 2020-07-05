ليفربول ضد أستون فيلا .. الريدز ينتفض ويفوز بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة ليفربول ضد أستون فيلا التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الريدز لفوز صعب بهدفين دون رد.

ويُعد فوز الريدز في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا اليوم هو الأول بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم رسميًّا، حيث تلقى هزيمة ثقيلة برباعية دون رد أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ليفربول ضد أستون فيلا:

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا على الوقف في ممر شرفي لنجوم الريدز قبل انطلاق مباراة اليوم، تكريمًا لهم بعد الفوز بلقب البريميرليج هذا الموسم.

ولم تشهد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا أي فرص حقيقة طوال أول 20 دقيقة، قبل أن يُشكل الفريق الضيف خطورة في الدقيقة 21، بعدما لعب جريليتش كرة عرضية، قابلها كونسا ولكن مرت رأسيته فوق العارضة.

وانطلق المصري محمود حسن تريزيجيه ولعب كرة مميزة لزميله دوجلاس لويز في الدقيقة 32، ليطلق الأخير تسديدة صاروخية أبعدها بتألق الحارس أليسون بيكر، وظهر الريدز في الدقيقة 37 عن طريق تسديدة ضيفة من محمد صلاح.

وأطلق ماكجين تسديدة في الدقيقة 45، ولكن ذهبت بعيدًا، لينتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد أستون فيلا بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

الريدز ينتفض:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، مرر جريليتش كرة مميزة لزميله أنور الغازي في الدقيقة 52، ليسددها أرضية ولكن أليسون أبعدها، ونجح الريدز في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 71 عن طريق ساديو ماني بعد تلقيه تمريرة من كيتا.

وتبادل فيرمينيو وصلاح الكرة وأطلق النجم البرازيلي تسديدة مميزة عند الدقيقة 76، ولكن الحارس رينا حولها إلى ركلة ركنية، وتمكن البديل كورتيس جونز من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 89، بعد تمريرة رائعة من صلاح.

وكاد جريليتش أن يهز الشباك من تسديدة أرضية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ولكن أليسون واصل التألق وحولها إلى ركلة ركنية، لتنتهي مباراة ليفربول ضد أستون فيلا بفوز الريدز بثنائية.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 89 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من 33 مباراة، وبفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا عند 27 نقطة، ليتواجد في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.