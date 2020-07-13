مايكون يرفض الاستسلام ويُلبي طلب النصراويين

المواطن - محمد سمعه

يُعد مصير اللاعب البرازيلي مايكون، مدافع الفريق الكروي الأول بـ النصر مع أصفر العاصمة، حديث الساعة بالنسبة للنصراويين، الذين أعربوا عن تمنياتهم باستمراره مع الفريق، كونهم بحاجة إليه للفوز بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي إضافة للمنافسة على نيل لقب دوري أبطال آسيا.

دور مهم لـ مايكون في بطولات النصر

ويُقدّر الجمهور النصراوي ما فعله مايكون مع العالمي بالموسم الماضي، حيث ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري وبفارق نقطة عن الهلال، كما ساهم في نيل النصر للقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي، على حساب فريق التعاون.

وسيحاول مايكون خلال الفترة المقبلة، إقناع إدارة غلطة سراي التركي بالتخلي عنه نهائيًا وذلك من أجل استكمال مهمته مع العالمي.

وكيل أعمال مايكون يتدخل

وفي هذا السياق، حرص مايكون على توجيه طلب لوكيل أعماله، يقضي بالتواصل مع نادي غلطة سراي وذلك من أجل الوصول لحل وسط يضمن استمراره مع أصفر العاصمة وفقًا لـ “الرياض”.

ويأتي هذا التحرك من مايكون، حرصًا على تلبية مطالب النصراويين، الذين يرغبون باستمراره مع العالمي خلال الفترة المقبلة.

وكان الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل ذكر بأن النصر قام بسحب السيارة والسكن من المدافع البرازيلي، وذلك بعد أن عجز عن التوصل لاتفاق مع غلطة سراي لشرائه نهائيًا.

وسيكون الحل الوحيد لضمان استمرار مايكون مع النصر، هو حصوله على الاستغناء النهائي من غلطة سراي وبشكل رسمي.

وكان مايكون بيريرا، نشر فيديو عبر حسابه في “إنستجرام” وهو يقوم بالتدريبات في ناد خاص، بعدما طلبت منه إدارة النصر عدم خوض التدريبات الجماعية مع الفريق بسبب نهاية عقده، وعدم وجود اتفاق مع غلطة سراي لتمديد العقد حتى نهاية الموسم.

مواجهة نارية تنتظر النصر في 5 أغسطس

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، لمواجهة نادي الهلال في الـ5 من أغسطس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



