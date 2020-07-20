مستشفى الملك فيصل التخصصي صرح طبي عملاق يضم جناحًا خاصًا بمساحة 12518 مترًا

المواطن - الرياض

يعتبر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض إحدى المؤسسات الصحية المحلية التي تقدم خدمة على مستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة؛ ما جعله قادرًا على منافسة المستشفيات الأجنبية في الخارج، ويحصد العديد من الجوائز وشهادات الاعتماد فضلًا عن الدور الذي يقوم به مركز الأبحاث من خلال أقسامه المتعددة.

الخيار الأمثل لتقديم الرعاية الصحية التخصصية

ولأن رؤية مستشفى الملك فيصل التخصصي هي أن تكون الخيار الأمثل لكل مريض في مجال تقديم الرعاية الصحية التخصصية، فقد تحقق لها هذا الأمر، وأصبحت أحد الصروح الطبية المميزة في السعودية؛ لما تقدمه من خدمات صحية متكاملة.

جراحة الروبوت للقلب

دخل مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ضمن أكبر خمسة مراكز على مستوى العالم في جراحة الروبوت القلبية بعد أن تمكن من إجراء 105 عمليات دقيقة ومعقدة للقلب خلال عام واحد بواسطة النظام الجراحي الروبوتي السريري بحسب تصنيف الشركة الأمريكية لروبوتات دافنشي (Da Vinci) والشركة المتعاونة معها لتدريب الجراحين في الجراحات الدقيقة (MIS) منافسًا بذلك مراكز رائدة عالميًا في أمراض وجراحة القلب في الولايات المتحدة الأمريكية بناءً على تقييم للفترة من فبراير 2019م وحتى شهر فبراير 2020م.

وتمكن مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض من توسيع نطاق استخدامات تقنية الروبوت في جراحات القلب الدقيقة والمعقدة لتشمل زرع الشرايين التاجية، واستبدال أو إصلاح الصمامات الميترالية أو الثلاثية أو كلاهما حتى وإن كانت قد أُجريت عملية سابقة لهما، وإصلاح الثقوب والعيوب الخلقية القلبية، إضافة إلى إزالة الأورام القلبية، وكي الأوردة الرئوية التي تتسبب في خفقان القلب فيما يتراوح المدى الزمني للعمليات ما بين ساعتين إلى ست ساعات بحسب كل حالة جراحية.

تطوير اختبار تشخيصي لعلاج كورونا

كما طور فريق بحثي سعودي بمركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض اختباراً تشخيصياً لمرضى فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) عبر فريق علمي بقيادة عالمي الأبحاث في علم الميكروبات الدكتور أحمد القحطاني والدكتورة فاطمة الهملان، حيث يعتمد الاختبار الجديد على فحص البلمرة الجزيئية للفيروس PCR وحصل على اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور علي الزهراني أن الفحص خضع لسلسلة من المعايير المخبرية العلمية الدقيقة، واجتاز كل مراحل التحقق بعد مطابقة نتائجه مع نتائج المختبر التشخيصي الأساسي في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

الجناح الخاص

أنشئ مبنى الجناح الخاص على مساحة 12518 مترًا مربعًا وعلى 6 طوابق، وسيتم إنشاء نفق خدمة للجناح الخاص ومبنى خدمات الطوارئ في إطار هذا المشروع، ليتصل بنفق الخدمة في مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد، بطول 1050 مترًا.

مبنى خدمات الطوارئ

أقيم مبنى خدمات الطوارئ على 6 طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 19 ألف متر مربع لتوفير الرعاية الطبية في حالات الطوارئ مع بروتوكول وحدات الرعاية العاجلة، حيث يضم قسم المسار السريع، وحدة جمع العينات، الصيدلية، المشرحة، خدمات الطوارئ، وحدة الفرز، وحدة أمراض الصدر، وحدات العناية والملاحظة المتقدمة، وغيرها من الأقسام.

المركز الأول عربيًا

اختار المجلس الأعلى للبحوث العلمية في إسبانيا CSIC، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في المملكة، على أنها الأولى في قائمة المستشفيات الرائدة في العالم العربي.

وبحسب ترتيب الوكالة الحكومية فإن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض هي الأولى في المنطقة، حيث يقدم الرعاية الطبية الأولية والعالية التخصص للمرضى، بالإضافة إلى المشاركة في الدراسات السريرية والبحثية.

الشهادات والاعتمادات والجوائز

كما حصلت المؤسسة على العديد من الشهادات والاعتماد من قبل الجهات المختصة والتي من بينها :

المركز الأمريكي لاعتماد مؤهلات التمريض – برنامج الاستقطاب الدولي (ماجنت)

اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)

المستوى السابع في تطبيق السجل الطبي الإلكتروني

الأكاديمية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر

كلية اختصاصيي علم الأمراض الأمريكيين

الجمعية الأمريكية لبنوك الدم

الجمعية الأمريكية للتوافق النسيجي والوراثيات المناعية

جمعية القلب الأمريكية

الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي (ASHP)

اعتماد جمعية العناية بمرضى القلب والأوعية الدموية ومركز آلام الصدر (CPC)

اعتماد التميز في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية (CEA)

الاعتماد الأوروبي لتصوير القلب والأوعية الدموية (EACVI)

مجلس الاعتماد للتعليم الصيدلي (ACPE)

الكلية الملكية لاختصاصيي علم الأمراض في أستراليا

نظم إدارة أمن المعلومات

الجمعية الأمريكية للطب التناسلي

ISO/IEC 17025

اللجنة المشتركة للاعتماد (الجمعية الدولية للعلاج الخلوي ISCT والجمعية الأوروبية لزراعة الدم ونخاع العظم EBMT)

برنامج اعتماد إدارة الطوارئ (EMAP)

شهادة “مستشفى صديق الطفل”.

أما عن الجوائز فقد تنوعت لتشمل ما يلي:

جائزة الجمعية الفخرية للتمريض بأمريكا سيجما ثيتا تاو الدولية

جائزة الإمداد والتموين في القطاع الصحي

جائزة التميز الرقمي

جائزة أوراكل العالمية

جمعية الطب عن بُعد الأمريكية



