موقف مصابي الأهلي قبل عودة دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش لتجهيز مصابي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

مصابو الأهلي

وطلب ميلويفيتش وبشكل عاجل من الجهاز الطبي بالنادي الأهلي تقريرًا متكاملًا عن الثلاثي المصاب حسين المقهوي ومهند عسيري، ونوح الموسى قبل استكمال منافسات الدوري، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأشارت المصادر إلى أن عودة حسين المقهوي ومهند عسيري إلى تدريبات النادي الأهلي الجماعية غير محددة المعالم حتى الآن، فيما سيكون نوح الموسى قادرًا على المشاركة في التمارين بعد أسبوعين.

ويجري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عسيري والمقهوي جلسات علاجية عدة في مركز التأهيل “فيزك” قبل الدخول إلى مرحلة التأهيل، فيما يؤدي الموسى الجزء الأخير من برنامجه العلاجي.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يعود الأهلي إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضمن منافسات الجولة الـ23، يوم 4 أغسطس المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.



