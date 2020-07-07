ميلان ضد يوفنتوس .. الروسونيري يقلب الطاولة ويفوز برباعية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة ميلان ضد يوفنتوس التي أُقيمت على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتحويل الروسونيري لخسارته بهدفين إلى فوز برباعية.

ميلان ضد يوفنتوس:

وبدأت مباراة ميلان ضد يوفنتوس بهدوء من الفريقين، قبل أن يُسدد نجم الروسونيري ساليمايكيرس كرة ضعيفة في الدقيقة الثامنة، ورد اليوفي من ركلة حرة ثابتة لعبها بيرنارديسكي وكاد بونوتشي أن يُسجلها، ولكن مرت رأسيته بجوار القائم.

وكاد كريستيانو رونالدو أن يُسجل الهدف الأول، وسدد كرة قوية، قبل أن يُخرجها المدافع إلى ركلة ركنية، وأطلق زلاتان إبراهيموفيتش تسديدة في الدقيقة 22، ولكن وصلت الكرة سهلة إلى تشيزني.

وسدد هيجواين كرة أرضية كادت أن تهز شباك الروسونيري، بعدما ارتطمت بقدم ثيو هيرنانديز، إلا أن الحارس دوناروما أمسكها، وسجل إبراهيموفيتش هدفًا وألغاه الحكم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

انتفاضة الفريقين:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انتفض لاعبو اليوفي وتمكن أدريان رابيو من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 47، قبل أن يُعزز كريستيانو رونالدو تقدم فريقه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 53.

ونجح زلاتان إبراهيموفيتش في تقليص الفارق عند الدقيقة 62 من ركلة جزاء، قبل أن يُسجل فرانك كيسي هدف التعادل عند الدقيقة 66، وأضاف رفائيل لياو الهدف الثالث في شباك اليوفي بعد دقيقة واحدة.

واشتعلت أحداث مباراة ميلان ضد يوفنتوس بعد انتفاضة الروسونيري، حيث ضغط اليوفي بحثًا عن تسجيل التعادل، فيما ضغط أصحاب الأرض لهز الشباك مجددًا، قبل أن ينجح أنتي ريبيتش في إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 80.

وضغط اليوفي بقوة، ونجح رونالدو في تسجيل هدف عند الدقيقة 95، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي مباراة ميلان ضد يوفنتوس بفوز الروسونيري بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب الدوري الإيطالي:

وتجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 75 نقطة من الفوز في 24 مباراة، والتعادل في 3 مواجهات، والخسارة في 4 لقاءات، ويليه لاتسيو برصيد 68 نقطة.

على الجانب الآخر، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان رصيده إلى 48 نقطة ويتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، من الفوز في 14 مباراة التعادل في 7 لقاءات والخسارة في 10 مواجهات.

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