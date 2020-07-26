هل يستمر عامر شفيع في دوري محمد بن سلمان؟

المواطن - مروة نبيل

يُفضل الحارس الأردني الدولي عامر شفيع استمرار مسيرته الاحترافية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، رغم رحيله رسميًّا عن صفوف الفيحاء.

سبب رحيل شفيع عن الفيحاء:

وعلق عامر شفيع على رحيله عن الفيحاء رسميًّا، قائلًا: “الدوري السعودي يتبقى فيه 8 جولات، وبعد ذلك سيتم فتح باب الانتقالات للموسم الجديد، ولذلك تمسكت بالتجديد لموسم آخر، وليس لشهر واحد فقط”.

وتابع: “لا يمكنني العودة للعب في الأردن بالوقت الحالي، فالأمور صعبة، وباب قيد اللاعبين مغلق.. أمتلك عدة عروض احترافية في السعودية والصين وكرواتيا، وسأختار وجهتي في الوقت المناسب”.

وأكد عامر شفيع خلال تصريحاته لقناة المملكة الأردنية، اليوم الأحد، أنه يسعى لمواصلة الاحتراف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم المقبل في ظل القوة والإثارة التي تتمتع بها المسابقة.

ويُعد عامر شفيع واحدًا من أبرز حراس المرمى في القارة الآسيوية خلال الفترة الحالية، ونجح مؤخرًا في اقتحام قائمة الـ10 لاعبين الأكثر مشاركة في المباريات الدولية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان عامر شفيع قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة بنادي الفيحاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2019، لمدة 6 أشهر قادمًا من نادي شباب الأردن، بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم آسيا، قبل يُمدد تعاقده لموسم آخر.



