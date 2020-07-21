هوساوي ومادو يربكان حسابات فيتوريا

المواطن - مروة نبيل

أربك ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عمر هوساوي وعبدالله مادو حسابات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا قبل عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

إصابة هوساوي ومادو

وأكدت مصادر لـ”الاقتصادية”، أن هوساوي ومادو لن يكونا ضمن خيارات فيتوريا ضد الهلال في الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لم يصلا إلى مرحلة التعافي حتى الآن من الإصابة التي يعانيانها.

وأشارت المصادر إلى أن هوساوي يُعاني من آلام أعلى الساق وتحديدًا في موضع العملية التي أجراها سابقًا عاودته مرة أخرى، وسيحتاج إلى نحو شهر وأكثر للعودة للتدريبات الجماعية،

وأضافت: “سيحتاج عبدالله مادو إلى مدة أقل قليلًا، لكنه لن يتمكن هو الآخر من اللحاق بالديربي في ظل وضعهما الراهن وعدم اكتمال جاهزيتهما التي قد تمتد لنحو شهر أيضًا”.

وكان عمر هوساوي قد خضع يوم 15 مارس الماضي لعملية جراحية في الساق بسبب تعرضه لكسر إجهادي، فيما أجرى عبدالله مادو عملية منظار للركبة تم خلالها إجراء تنظيف للركبة بنجاح.

وسبق أن أكدت تقارير صحافية أن طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي بازيل روبيرو، منح الضوء الأخضر للجهاز الفني بقيادة فيتوريا بإدخال هوساوي ومادو في التدريبات الجماعية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يُقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تحقيق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات، ونجح في تسجيل 40 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًّا هذا الموسم.



