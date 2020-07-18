Arsenal vs man city .. الجانرز يُطيح بالسيتي ويعبر للنهائي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة Arsenal vs man city، بعبور فريق آرسنال إلى الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2019/2020، وذلك بعد الفوز على مانشستر سيتي بثنائية دون رد.

الشوط الأول من مباراة Arsenal vs man city

وبدأ الشوط الأول من مباراة Arsenal vs man city، بضغط هجومي كبير من فريق الآرسنال الذي سعى لإحراج مانشستر سيتي، وإحراز الهدف الأول.

وعند حلول الدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول من مباراة Arsenal vs man city، تمكن فريق آرسنال من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بعد تمريرة عرضية متقنة من الإيفواري نيكولاس بيبي.

وحاول فريق مانشستر سيتي بعد ذلك، إحراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول من مباراة Arsenal vs man city، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي فريق الآرسنال.

وانتهى الشوط الأول من مباراة Arsenal vs man city، بتقدم فريق الجانرز بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة Arsenal vs man city

ومع بداية الشوط الثاني، تحسن أداء فريق مانشستر سيتي الذي بدأ في خلق العديد من الفرص الهجومية، وذلك لتسجيل الهدف الأول له في مباراة Arsenal vs man city.

ولكن نجح الآرسنال خلال مباراة Arsenal vs man city في استثمار هجماته المرتدة، حتى تمكن اللاعب الجابوني أوباميانج من إضافة الهدف الثاني له ولـ آرسنال بالدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة.

ولم يتمكن السيتي على الأقل من تقليص الفارق في مباراة Arsenal vs man city، لينتهي اللقاء بفوز الآرسنال بثنائية دون رد وعبوره للمباراة النهائية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت مباراة Arsenal vs man city، أُقيمت على ملعب ويمبيلي في العاصمة البريطانية لندن.

ونجح الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب الآرسنال، في التفوق على استاذه ومواطنه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في مباراة Arsenal vs man city.

وقبل إقامة مباراة Arsenal vs man city، كان أرتيتا عمل كمدرب مساعد لجوارديولا في فريق مانشستر سيتي.

وسيواجه الآرسنال بعد فوزه في مباراة Arsenal vs man city، الفائز من تشيلسي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الأول من أغسطس المقبل.



