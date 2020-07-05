Cristiano ronaldo يتفوق على أساطير يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

يُقدم Cristiano ronaldo مستوى لافتًا مع يوفنتوس هذا الموسم، ليُساهم في انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد تسجيله العديد من الأهداف المؤثرة.

Cristiano ronaldo:

ونجح قائد المنتخب البرتغالي الأول، في إحراز هدف مميز خلال مباراة يوفنتوس ضد تورينو بالأمس، ليُساعد في فوز فريقه برباعية مقابل هدف، ويصل إلى الهدف رقم 25 في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.

ويُعد الهدف الذي أحرزه Cristiano ronaldo بالأمس مميزًا لأكثر من سبب، حيث إنه الأول له بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس من ركلة حرة، كما أنه منحه إنجازًا فريدًا فشل أساطير اليوفي في تحقيقه على مدار 60 عامًا.

وعلى الرغم من امتلاك الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس لمهاجمين مميزين على مدار تاريخه، إلا أنهم غابوا عن تسجيل عدد كبير من الأهداف في موسم رياضي واحد بالكالتشيو.

وبات النجم البرتغالي أول لاعب من الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس يتمكن من إحراز 25 هدفًا خلال منافسات موسم رياضي واحد في الدوري الإيطالي الممتاز منذ نجمه الأرجنتيني عمر سيفوري الذي هز الشباك 25 مرة في موسم 1960/ 1961.

ترتيب الدوري الإيطالي:

ولعب يوفنتوس ضد تورينو ضمن منافسات الجولة الـ30، وسجل رباعية اليوفي باولو ديبالا وخوان كوادرادو ورونالدو، بالإضافة إلى كوفي جيجي بالخطأ في مرماه عند الدقائق 3، 29، 61 و87، فيما هز أندريا بيلوتي شباكه في الدقيقة 45، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 75 نقطة من الفوز في 24 مباراة، والتعادل في 3 مواجهات والخسارة في مثلهم، ونجح في تسجيل 63 هدفًا، واستقبل 26 هدفًا.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 68 نقطة، من الفوز في 21 لقاء، والتعادل في 5 مباريات وخسارة 4 مواجهات، وسجل 66 هدفًا واهتزت شباكه 31 مرة.