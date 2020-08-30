أبرز ما جاء في اجتماع أمير نجران مع وزير الرياضة

المواطن - مروة نبيل

استقبل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأحد.

أمير نجران يستقبل الفيصل

وتواجد في لقاء أمير منطقة نجران والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كل من؛ وكيل وزارة الرياضة الدكتور رجاءالله السلمي ووكيل الشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز القحطاني وعدد من مسؤولي الوزارة.

وبحث أمير نجران مع وزير الرياضة سبل تعزيز الحراك الرياضي بالمنطقة، وممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتطوير المستويات لتحقيق التميز في عدة رياضات، تحقيقًا لأهداف برنامج جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة 2030.

وأبدى أمير نجران جاهزية المنطقة لفتح الأفق لرياضات جديدة، تتلاءم مع تضاريسها المتنوعة، من بينها التزلج على الرمال، في صحراء الربع الخالي وعروق بني معارض، وصعود المرتفعات بالسيارات الجبلية في جبال بدر الجنوب.

كما ناقش الأمير جلوي بن عبدالعزيز، بعض التحديات التي تواجه الرياضة في المنطقة، تتعلق بالدعم وتطوير وإنشاء بعض المنشآت.

الفيصل يشيد بشغف نجران بالرياضة

وأكد وزير الرياضة عزم الوزارة للمضي في صناعة منتجات رياضية متعددة تشمل العديد من الرياضات التي تسعى الوزارة نحو نشرها بمساهمة فعالة ومنتظرة من قطاعات المنطقة كافة.

ونوّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بشغف مجتمع نجران بالرياضة، وتميّز رياضييه في ألعاب القوى، وإنجاب مواهب أحدثت فارقًا على المستويين المحلي والإقليمي، متطلعًا إلى الدور الفعال لأندية المنطقة في تحقيق تطلعات الجميع.

وزير الرياضة يجتمع برؤساء الأندية وشباب نجران

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء اجتماع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعدد من شباب وشابات منطقة نجران.

وحرص وزير الرياضة على الالتقاء برؤساء الأندية الرياضية ضمن جولته في منطقة نجران اليوم، واطلع على التقارير والبرامج الخاصة بها وأبرز المصاعب التي تواجهها.

واجتمع وزير الرياضة بـ ممثلي أندية الدرجة الأولى والثانية مؤخرًا بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض بحضور معالي مساعد الوزير ووكلاء الوزارة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالأمس، عن الأهداف وراء إنشاء لجنة خاصة للاعبين، وذلك على هامش افتتاح منتدى اللاعبين الأول الذي افتتحه.







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