أسامة الخلف ينضم إلى النصر رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نجم نادي الحزم، أسامة الخلف عن انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رسميًا بداية من الموسم الرياضي المقبل.

أسامة الخلف نصراويًا

ونشر أسامة الخلف عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، صورة له بقميص النصر بصحبة المشرف العام على كرة القدم بالعالمي، عبدالرحمن الحلافي، وأعلن عن توقيعه للأصفر رسميًا.

وعلق أسامة الخلف على الصورة قائلًا: “الحمد لله، تم توقيع عقد انتقالي لنادي النصر أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأخص بالشكر الأستاذ رفيع الشهراني وأشكر جميع من تواصل وساندني حتى هذه اللحظة”.

وكان أسامة الخلف قد بدأ مسيرته مع هجر، قبل أن ينتقل إلى صفوف الاتفاق في 2017، وتمت إعارته إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، وتعاقد معه بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.

وظهر الخلف صاحب الـ23 عامًا، بشكل مميز مع الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويُعد واحدًا من أبرز اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفين.

تدعيمات النصر

ونجح إدارة النصر في إبرام أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على البطولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح النصر في حسم 6 صفقات رسميًّا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، وهم؛ عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الشنقيطي، أمين بخاري، سلطان العنزي وعبدالفتاح عسيري.







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