أندية الدوري عانت من أهداف حمدالله بعد مباراة النصر والعدالة

المواطن - محمد سمعه

تمكن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر، من تحقيق رقم أسطوري، وذلك بعد أن أحرز هدفين في مباراة النصر والعدالة التي أُقيمت أمس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان حمدالله تمكن من تسجيل الهدفين الأول والخامس للعالمي بـ مباراة النصر والعدالة، في لقاء انتهى بفوز أصفر العاصمة بسداسية مقابل هدف.

وتخطى حمدالله حاجز الـ100 هدف كتسجيل وصناعة خلال موسمين له مع العالمي، ونجح أيضًا أن يُسجل في كل أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين، على الأقل بواقع هدف واحد في شباك كل فريق.

حمدالله في الصدارة بعد مباراة النصر والعدالة:

ويتصدر حمدالله حاليًّا صدارة هدافي دوري محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 25 هدفًا، ليبتعد عن الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال بفارق 4 أهداف في قائمة الهدافين.

أهداف حمدالله في جميع الأندية المنافسة:

وبعد مباراة النصر والعدالة، تمكن حمدالله من إحراز العديد من الأهداف في شباك كل الأندية المنافسة في الدوري خلال آخر موسمين بواقع “10 أهداف في الرائد، 5 أهداف في الوحدة، 4 أهداف في الهلال، 4 أهداف في التعاون، 4 أهداف في الاتحاد، 4 في الفيحاء، 4 في الشباب، 3 في الباطن، 3 في الاتفاق، 3 في الفتح، 3 في الحزم، 3 في أبها، 2 في الأهلي، 2 في ضمك، 2 في العدالة، هدف في أحد والفيصلي والقادسية”.

ويستعد النصر لمواجهة الفيحاء يوم السبت المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري، حيث يسعى أصفر العاصمة للفوز وتحقيق النقاط الثلاث، على أمل خسارة الهلال من الحزم، ليتقلص الفارق إلى 3 نقاط بين الفريقين في الصدارة.





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