إنجاز مميز لـ أرتيتا بعد فوز أرسنال بكأس إنجلترا

المواطن - محمد سمعه

حقق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي أرسنال الإنجليزي إنجازًا مميزًا، وذلك بعد أن تمكن من الفوز على تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا بثنائية مقابل هدف.

وذكر موقع OPTA عبر “تويتر” أن المدرب الإسباني أصبح أول مدرب لـ أرسنال يفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي ” كأس إنجلترا” كلاعب ومدرب.

وأضاف المدرب الإسباني لـ أرسنال رقمًا جديدًا له حيث أصبح أول مدرب للجانرز يُحقق بطولة كُبرى في موسمه الأول، منذ وقت المدرب جورج جراهام في موسم 1986/1987.

أرتيتا يقود سفينة أرسنال خلفًا لـ إيمري

وكان أرتيتا تولى تدريب فريق أرسنال في موسم 2019/2020 خلفًا لمواطنه المدرب الإسباني أوناي إيمري حيث تمت إقالة الأخير، بسبب سوء النتائج.

وبدأ الشوط الأول من مباراة أرسنال وتشيلسي، بضغط هجومي من البلوز، حيث تمكن الفريق الأزرق من إحراز الهدف الأول له، وكان ذلك عن طريق اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وحاول نادي أرسنال الرد سريعًا، فتمكن اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، من إحراز هدف التعادل لفريق الجانرز بالدقيقة الثامنة والعشرين من ركلة جزاء.

أبناء أرتيتا لم يستسلموا ضد تشيلسي

وسعى أبناء المدرب أرتيتا لإحراز الهدف الثاني، قبل نهاية الشوط الأول من لقاء تشيلسي ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة أرسنال ضد تشيلسي، عاد الجابوني أوباميانج، ليخطف الأضواء بصورة مميزة، حيث تمكن من إضافة الهدف الثاني له والثاني للجانرز بالدقيقة السابعة والستين، بعد مُراوغة مميزة في دفاعات تشيلسي.

وكانت مباراة أرسنال ضد تشيلسي، شهدت طرد اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش نجم وسط البلوز بالدقيقة الرابعة والسبعين.

جدير بالذكر أن المدرب أرتيتا كان حقق الفوز على ليفربول في الدوري الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف في مباراة أُقيمت على ملعب الإمارات في لندن، كما نجح كذلك في إقصاء مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا من الدور نصف النهائي في كأس إنجلترا.



