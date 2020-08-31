إيقاف لوشيسكو وتغريمه 20 ألفًا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عقوبتها ضد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال.

إيقاف لوشيسكو:

وقررت اللجنة إيقاف لوشيسكو مباراتين بما في ذلك مواجهة الإيقاف التلقائي في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف.

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أن عقوبة لوشيسكو نظرًا لإساءته لمسؤول مباراة الهلال والفيصلي حسب ما ورد في التقرير الإلحاقي لحكم اللقاء، ما يُعد مخالفًا للمادة “49-2-1”.

ومن المقرر أن يغيب المدرب الروماني خلال مباراتي الهلال المتبقيتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد الوحدة، يوم 4 سبتمبر، وأمام الشباب في التاسع من الشهر ذاته.

الهلال ضد الفيصلي:

ولعب الهلال ضد الفيصلي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الزعيم في الوقت القاتل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح الهلال في حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالحه رسميًا، بعد فوزه على الحزم في الجولة الـ28، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر قبل جولتين على نهاية المسابقة.







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