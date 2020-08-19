ابن مشعل.. دعم الأهلي بـ20 مليونًا وعارض صحي يُبعده

المواطن - مروة نبيل

حرص الأمير منصور بن مشعل على مساندة الأهلي ودعمه خلال فترة توليه منصب المشرف العام على كرة القدم، قبل أن يستقبل بسبب مروره بأزمة صحية.

طارق كيال يقترب لخلافته:

وكان ابن مشعل قد غاب عن الاجتماع الذي عُقد، مساء الاثنين، في منزل الأمير نواف بن عبدالعزيز؛ بسبب مروره بأزمة صحية، ولكنه كان على تواصل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير أن طارق كيال يقترب من تولي منصب المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، على أن يدعمه الأمير منصور في مهمته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ابن مشعل يدعم الأهلي بـ20 مليونًا:

وقال وليد الخضير مراسل برنامج “الدوري مع وليد”: الأمير منصور بن مشعل يقدم استقالته رسميًّا بسبب عارض صحي كمشرف لكرة القدم ولم يبتعد كداعم.. وقد دعم النادي خلال الفترة الماضية بـ20 مليون ريال”.

وعلق الإعلامي محمد الدهش قائلًا: “استقالة الأمير منصور خسارة للرياضة السعودية.. دعم إدارة الأهلي بـ20 مليون في فترة بسيطة، ونحن نتمنى أن يكون هناك داعم بـ3 أو 4 ملايين في الفترة الحالية”.

رحيل متوقع:

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي جمال عارف: “كنت متأكد أن الأمير منصور بن مشعل لن يستمر في الأهلي بسبب عدم وجود توافق.. تصريح مدرب الأهلي غير موفق، وكان يجب عليه أن يجتمع مع الإدارة”.

وتابع الإعلامي طارق النوفل: “لو سألني الأمير منصور بن مشعل ما هو المنصب المناسب لقلت له الدعم فقط؛ لأن دخوله في الهيكلة الإدارية كان خاطئ لأنه يلام على أي خطأ يحصل في النادي.. والاستقالة متوقعة لعدم وجود توافق”.





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