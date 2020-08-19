طارق كيال يقترب من خلافة منصور بن مشعل

المواطن - مروة نبيل

اقترب طارق كيال من تولي منصب المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، خلفًا للأمير منصور بن مشعل الذي تقدم باستقالته، قبل قليل.

#الديوانيه

فهد الزهراني:

هناك شبه إجماع لتسليم #طارق_كيال مهام الإشراف.. مع وجود الأمير #منصور_بن_مشعل كأحد الداعمين المؤثرين بدون صفة رسمية. pic.twitter.com/zLPV3JPVFs — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 18, 2020

استقالة منصور بن مشعل:

وأكدت تقارير، قبل قليل، أن الأمير منصور بن مشعل تقدم باستقالته رسميًّا من منصبه كمشرف عام على كرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب ظروف صحية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان ابن مشعل قد غاب عن الاجتماع الذي عُقد بالأمس في منزل الأمير نواف بن عبدالعزيز؛ بسبب مروره بأزمة صحية، ولكنه كان على تواصل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كيال يقترب من خلافته:

وعلق الناقد فهد الزهراني على خبر استقالة ابن مشعل قائلًا: “حمدًا لله على سلامته ونتمنى له الشفاء العاجل، فهو يُعاني من عارض صحي حسب معلومات لدي منذ فترة، نتمنى له السلامة إن شاء الله”.

وتابع: “الآن هناك تحرك لتجهيز البديل المشرف القادم، وهناك شبه إجماع لتسلم طارق كيال مهام المشرف العام على كرة القدم مع وجود الأمير منصور بن مشعل كأحد الداعمين المؤثرين، بدون أي صف رسمية”.

وأضاف: “الوضع الصحي للأمير ساهم في اتخاذه لهذا القرار في السابق كان يواجه بعض الضغوط، هو يحاول قدر الإمكان أن يُقدم الدعم السخي للنادي، ويحاول توفير بعض الاحتياجات المادية للإدارة الحالية”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “إن صحة أنباء تواجد طارق كيال في هذا التوقيت بوجود الأمير كداعم مؤثر، ربما يكون له انعكاس إيجابي على الفريق لما تبقى هذا الموسم والموسم الرياضي المقبل”.





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