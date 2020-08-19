الأهلي عن استقالة منصور بن مشعل: سيظل عاشقًا للكيان

المواطن - مروة نبيل

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، قبل قليل، للتعليق على قرار الأمير منصور بن مشعل بتقديم استقالته من منصبه كمشرف عام على كرة القدم.

الأهلي يشكر منصور بن مشعل

وقدمت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة الشكر والتقدير للأمير منصور بن مشعل على دعمه للنادي ماديًا ومعنويًا خلال الفترة الماضية.

وأكد الأهلي في البيان الذي نشره حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن أبواب النادي ستظل مفتوحة للأمير منصور في أي وقت لخدمة الكيان الأهلاوي الغالي ودعمه باعتباره عضوًا ذهبيًا وعاشقًا للكيان.

وجاء في ختام البيان: “وتدعو إدارة النادي الأهلي جماهير الكيان الأهلاوي وأعضاءه والإعلاميين ومنسوبيه بضرورة الوقوف إلى جانب النادي خلال المرحلة المقبلة، فهم خير معين لنادينا الكبير”.

منصور بن مشعل

وتقدم ابن مشعل رسميًّا من منصبه كمشرف عام على كرة القدم بالنادي الأهلي، وسط توقعات بتولي طارق كيال المنصب خلفًا له، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الأمير منصور قد دعم النادي الأهلي بـ20 مليونًا خلال الفترة الماضية، وسيواصل دعمه، إلا أن عارضًا صحيًا اضطره للابتعاد عن العمل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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