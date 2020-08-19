الأهلي يحل أزمة الـ5 ملايين مع العويس

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة في حل أزمة مستحقات حارس المرمى محمد العويس، أملًا في الحفاظ على استقرار الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد العويس قد غاب عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة يومين بعد حصوله على إذن من رئيس النادي، قبل أن يعود بالأمس، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يُنهي أزمة العويس

وعقد رئيس النادي الأهلي ونائبه ياسر محروس اجتماعًا مصغرًا مع محمد العويس، وعرضوا عليه جدولة مستحقاته المالية، وهو ما وافق عليه حارس المرمى، ليُشارك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالأمس.

ومن المقرر أن يتسلم حارس مرمى النادي الأهلي مستحقاته على فترات متفاوتة، بحيث تكون الدفعة الأولى وقت مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وتُقدر المستحقات المالية المتأخرة لحارس مرمى النادي الأهلي بـ5 ملايين و200 ألف ريال، وأكدت تقارير أن هذه المستحقات من عام 2017، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ضد الهلال

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.





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