السومة والعويس يُنعشان مران الأهلي

المواطن - مروة نبيل

شارك المهاجم السوري عمر السومة وحارس المرمى محمد العويس في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء.

السومة والعويس يُشاركان:

وأشار حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن السومة والعويس شاركا في الحصة التدريبية استعدادًا لمباراة الهلال المقبلة، وذلك بعد غيابهما عن التدريبات خلال اليومين الماضيين.

وغاب السومة عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية اليومين الماضيين؛ نظرًا لشعوره بآلام في الجهاز الهضمي، فيما غاب العويس لتواجده في الرياض بعد حصوله على إذن من رئيس النادي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ضد الهلال:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الهلال، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.





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