الإعلان عن حكام الجولة الـ32 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة الـ32 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، المُقرر انطلاقها، مساء اليوم الجمعة بـ5 مواجهات.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى بمواجهة القادسية ونجران، ويلعب الشعلة مع الجيل، ويستضيف التقدم نظيره جدة، ويواجه الطائي فريق الخليج، ويلتقي العين مع الأنصار، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الدرجة الأولى

ويُدير مباراة القادسية ونجران، سلطان الحربي، ويُعاونه عمر الجمل وإبراهيم الدخيل، وسيكون محمد البريدي حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء الشعلة والجيل، خالد الطريس، ويُساعده محمد الشهري وبليغ آل رمضان، والحكم الرابع محمد العمري.

ومن المُقرر أن يُدير محمد الهويش مباراة التقدم وجدة، ويُعاونه فهد العمري ومحمد الحنفوش، والحكم الرابع تركي الخضير، فيما يقود ماجد الشمراني، لقاء الطائي والخليج، ويُساعده بدر الشمراني وعماد عسكر، وسلطان العكيري حكمًا رابعًا.

وسيقود الحكم محمد السماعيل مباراة الأنصار والعين، ويُساعده عبدالرحيم الشمري وخلف زيد، وخالد السناني حكمًا رابعًا، ويُدير عبدالله النحيت مواجهة النهضة والنجوم، ويُعاونه هشام الرفاعي وسعد السبيعي، والحكم الرابع إبراهيم الأصيل.

وعُين رائد الزهراني حكمًا لمباراة الكوكب والثقبة، ويُساعده محمد العرمطي وعلي العلي، ومحمد القرني حكمًا رابعًا، ويُدير أحمد الرميخاني لقاء الباطن وحطين، ويُعاونه محمد المطرودي وأحمد العتيق، ومحمد البريدي حكمًا رابعًا.

وسيكون تركي الخضير حكمًا لمباراة الجبلين والمجزل، ويُساعده ياسر السلطان وعادل شراحيلي، وعبدالله النحيت حكمًا رابعًا، فيما يقود خالد صلوي لقاء أُحد والبكيرية، ويُساعده فيصل القحطاني وعبدالعزيز البريه، وفيصل البلوي حكمًا رابعًا.





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